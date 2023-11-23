「ウクライナ侵攻やめろ」 独首相、Ｇ２０でプーチン氏に直言
2023年11月23日05時56分
「ウクライナ侵攻やめろ」 独首相、Ｇ２０でプーチン氏に直言
2023年11月23日05時56分
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ウォール・ストリート・ジャーナル