弾道ミサイル発射も失敗か 北朝鮮が日本海に
2023年11月23日01時24分
【ソウル時事】韓国軍は２３日、北朝鮮が２２日午後１１時５分（日本時間同）ごろ、順安一帯から日本海に弾道ミサイルを発射し、失敗したとみられると明らかにした。韓国軍はミサイルの詳細を分析している。
弾道ミサイル発射も失敗か 北朝鮮が日本海に
2023年11月23日01時24分
【ソウル時事】韓国軍は２３日、北朝鮮が２２日午後１１時５分（日本時間同）ごろ、順安一帯から日本海に弾道ミサイルを発射し、失敗したとみられると明らかにした。韓国軍はミサイルの詳細を分析している。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
弾道ミサイル発射も失敗か 北朝鮮が日本海に(11/23 01:24)
ＮＹ株、反発(11/22 23:54)
ＮＹ円、１４９円台前半(11/22 23:32)
Ｇ２０、首脳宣言具体化へ再びサミット オンライン開催、ロシア大統領参加(11/22 23:27)
円、１４８円台後半 ロンドン外為(11/22 21:40)
イラン核「深刻な懸念」 欧米は緊張回避か―ＩＡＥＡ事務局長(11/22 21:26)
持続的和平へ努力を 豪外相(11/22 20:19)
北朝鮮衛星、軌道入り 来年も打ち上げ継続―韓国、軍事合意を一部停止(11/22 20:14)
円、１４９円台前半 ロンドン外為(11/22 18:25)
国境なき医師団にも犠牲者 ガザ北部の病院攻撃で(11/22 18:23)
中国、北朝鮮非難せず 「対話」による解決主張(11/22 18:05)
アルトマン氏のＣＥＯ復帰合意 取締役交代、事態収束に前進―米オープンＡＩ(11/22 17:46)
イスラエルとハマス、４日間の戦闘休止で合意 双方が女性や子供解放へ―ガザへの燃料追加搬入も(11/22 15:38)
ＢＴＳ、残る４人も兵役へ 所属事務所が発表―韓国(11/22 14:07)
韓国への対抗姿勢鮮明に 北朝鮮の偵察衛星、３回目で「成功」(11/22 13:31)
北朝鮮、打ち上げ「成功」 偵察衛星、軌道進入と主張―来年も発射継続(11/22 12:14)
南北軍事合意、一部停止を決定 「衛星」に対抗、監視活動強化―韓国(11/22 11:38)
午後に南北軍事合意を一部停止 韓国(11/22 11:22)
日本人学校に爆破予告 マレーシア(11/22 11:11)
米半導体大手エヌビディア、純利益１３．６倍 生成ＡＩで収益拡大―８～１０月期(11/22 10:39)
米、暗号資産最大手に罰金 ６４００億円、ハマスと違法取引(11/22 09:21)
パリ五輪へ「休戦決議」採択 ロシア反発、イスラエルは賛成―国連総会(11/22 09:04)
ＮＹ円、１４８円台前半(11/22 07:56)
インフレ動向次第で利上げ 指標踏まえ判断―米ＦＲＢ議事要旨(11/22 07:40)
アルトマン氏復帰、再協議か 従業員ら取締役会を糾弾―米報道(11/22 07:35)
ＮＹ株、反落(11/22 07:31)
少数民族攻撃で国軍劣勢 地元メディア「最大の挑戦」―ミャンマー(11/22 07:14)
インドのトンネル崩落、４１人救出難航 発生１０日目、内部映像で希望も(11/22 07:13)
国家的悲劇、なお鮮明 高い人気、闇に包まれた真相―ケネディ暗殺から６０年(11/22 07:11)
フーシ派のテロ組織再指定検討 米高官、日本郵船の船拿捕で(11/22 06:43)
ウォール・ストリート・ジャーナル