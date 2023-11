ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 最近、一部の詐欺師が EBC Financial Group の名前を利用して、APP、WeChat グループ、Line などのチャネルを通じて虚偽の宣伝を行い、不当な利益を追求しています。 EBC はこれを非常に重視しており、できるだけ早く積極的に対応します。 トレーダーの財産の安全を保護し、詐欺を防止するために、私たちはここに次のように宣言します。

EBCでは現在、MetaQuotes社が公式に提供するモバイルアプリケーション以外に自社開発のモバイルアプリケーションを用意しておりませんので、公式サイトから正規のアプリケーションソフトウェアをダウンロードしてください。MetaQuotes公式 Web サイト https://www.metatrader4.com/en EBC は仮想通貨取引には一切関与しておらず、デジタル通貨に関連する CFD 取引も提供していません。 EBC Financial Group (UK) Ltd は英国の FCA 認可を受けたブローカーであり、いかなる形式の取引ガイダンスも提供しておらず、いかなる機関や個人にも取引戦略を提供する権限を与えていません。 誰かがEBCスタッフメンバーであると偽り、取引に関するアドバイスを提供してきた場合は、受け入れないでください。 EBC は、EBC の名前を悪用した組織および個人に対して法的責任を追及する権利を留保します。 EBC は、誤った情報を聞いたり、個人的な推奨事項、コミュニティ活動などによって生じた損失を深く遺憾に思っています。 詐欺師の行為は他人の権利を侵害するだけでなく、EBC の評判も傷つけます。 EBC は詐欺の被害者に無料の法的支援を提供しています。必要な場合は、EBC 公式 Web サイト https://www.ebc.com にアクセスしてオンライン カスタマー サービスに連絡するか、cs@ebc.com に電子メールで問い合わせてください。

EBC Financial Group は、国際金融の中心地である英国ロンドンに設立され、「安全、専門的、効率的かつ安定した」取引サービスの提供に取り組んでいます。 EBC Financial Group (UK) Ltd は英国金融行動監視機構 (FCA) の認可および規制を受けています (規制番号: 927552)。EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd はオーストラリア証券投資委員会 (ASIC) の認可および規制を受けています(番号: 500991)。EBC Financial Group (SVG) LLC は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島金融サービス局により、認証を受けています (SVGFSA、法人登録番号 353LLC2020)。

EBC は、真剣にトレードするすべての人は真剣に受け止められるに値すると常に信じてきました。 私たちはすべての顧客の信頼を大切にすると同時に、すべての取引愛好家に注意を払い、ebc 公式ウェブサイト https://www.ebc.com を確認するよう再度注意を促します。

EBC フィナンシャル グループ

2023年11月23日

