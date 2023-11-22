ＮＹ株、反発
2023年11月22日23時54分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下や原油相場の下落を好感した買いに反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１３８．９３ドル高の３万５２２７．２２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．１６ポイント高の１万４３３９．１４。
ＮＹ株、反発
2023年11月22日23時54分
【ニューヨーク時事】２２日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下や原油相場の下落を好感した買いに反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１３８．９３ドル高の３万５２２７．２２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．１６ポイント高の１万４３３９．１４。
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