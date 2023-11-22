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自民５派閥、報告書訂正の状況公表　パーティー券不記載

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自民５派閥、報告書訂正の状況公表　パーティー券不記載

2023年11月22日20時50分

記者団の取材に応じる自民党の茂木敏充幹事長＝２２日午後、東京・永田町の同党本部

記者団の取材に応じる自民党の茂木敏充幹事長＝２２日午後、東京・永田町の同党本部

　政治資金パーティー収入の不記載を指摘された自民党５派閥は２２日、政治資金収支報告書の訂正状況を公表した。岸田文雄首相が各派閥に説明を求めたことを受けた対応。
　麻生派は２０１９～２１年分で１３件４０６万円の記載漏れがあったと公表。茂木派は同じ期間で１７件、岸田派は１８～２０年分で７件、二階派は１８～２１年分で２９件あったと説明した。麻生派を除く各派は金額を明らかにせず、安倍派は件数も含め詳細を確認中だとした。
　茂木敏充幹事長は２２日、記者団に「同じ誤りが起こらないように努めたい」と述べた。

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