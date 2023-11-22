豊和銀、優先株発行 １００億円上限、公的資金返済へ
2023年11月22日20時39分
豊和銀行は２２日、第三者割り当てにより１００億円を上限とする優先株式を発行すると発表した。公的資金１６０億円の返済期限を２０２９年３月に控え、資本増強を図る。１２月下旬の臨時株主総会で正式決定し、来年２月９日に発行する予定。
豊和銀、優先株発行 １００億円上限、公的資金返済へ
2023年11月22日20時39分
豊和銀行は２２日、第三者割り当てにより１００億円を上限とする優先株式を発行すると発表した。公的資金１６０億円の返済期限を２０２９年３月に控え、資本増強を図る。１２月下旬の臨時株主総会で正式決定し、来年２月９日に発行する予定。
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