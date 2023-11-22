豊和銀行は２２日、第三者割り当てにより１００億円を上限とする優先株式を発行すると発表した。公的資金１６０億円の返済期限を２０２９年３月に控え、資本増強を図る。１２月下旬の臨時株主総会で正式決定し、来年２月９日に発行する予定。