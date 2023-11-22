先進７カ国（Ｇ７）外相は２２日、北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げと称して飛翔（ひしょう）体を発射したことを受け、「最も強い言葉で非難する」との声明を発表した。

声明は「弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も、関連する国連安全保障理事会決議の明白な違反だ」と指摘。その上で「地域内外の平和および安定に重大な脅威をもたらす」と危機感を強調した。