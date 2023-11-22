【ジャカルタ＝時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）ジャカルタ事務所は２２日、インドネシアのジャカルタで１２月６～９日に開かれる同国最大の工作機械展示会「マニュファクチャリング・インドネシア」に中小企業の出展支援ブース「ジャパン・パビリオン」を開設することを明ら…
ジェトロ、工作機械展にジャパン・パビリオン開設 １３社が…
【ジャカルタ＝時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）ジャカルタ事務所は２２日、インドネシアのジャカルタで１２月６～９日に開かれる同国最大の工作機械展示会「マニュファクチャリング・インドネシア」に中小企業の出展支援ブース「ジャパン・パビリオン」を開設することを明ら…
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