【シンガポール時事】シンガポールの２０２３年第３四半期（７～９月）の民間集合住宅（コンドミニアム）の賃料上昇率は前期比０．２％に鈍化した。１．４～８．３％で推移した２１年第１四半期（１～３月）からの１０四半期の伸び率を下回った。不動産仲介会社サビルス・シンガ…