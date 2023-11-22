６位大山と仮契約 プロ野球・ソフトバンク
2023年11月22日20時12分
【ソフトバンク】６位指名の大山凌投手（東日本国際大）と契約金５０００万円、年俸８００万円で仮契約した。（金額は推定）
６位大山と仮契約 プロ野球・ソフトバンク
2023年11月22日20時12分
【ソフトバンク】６位指名の大山凌投手（東日本国際大）と契約金５０００万円、年俸８００万円で仮契約した。（金額は推定）
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