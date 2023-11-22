ダイワボウホールディングス（ＨＤ）は２２日、祖業の繊維部門を投資ファンドに売却すると発表した。売却額は９５億４０００万円。繊維事業を手掛ける完全子会社の大和紡績（大阪市）株式８５％を、２０２４年１月１８日をめどにアスパラントグループ（東京）に譲渡する。これに伴い、２４年３月期に約１７０億円の特別損失を計上する。