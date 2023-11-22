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日中与党協議会再開へ　仙台へのパンダ貸与前向き―習氏側近、公明代表に表明

2023年11月22日20時04分

中国共産党の蔡奇・政治局常務委員（右端）と会談する公明党の山口那津男代表（左端）＝２２日、北京の釣魚台迎賓館（代表撮影・時事）

中国共産党の蔡奇・政治局常務委員（右端）と会談する公明党の山口那津男代表（左端）＝２２日、北京の釣魚台迎賓館（代表撮影・時事）

  • 中国共産党の劉建超中央対外連絡部長（右）と握手する公明党の山口那津男代表＝２２日、北京（代表撮影・時事）
  • 中国共産党の蔡奇・政治局常務委員（右）と握手する公明党の山口那津男代表＝２２日、北京の釣魚台迎賓館（代表撮影・時事）

　【北京時事】公明党の山口那津男代表は２２日、中国を訪問し、北京の釣魚台迎賓館で共産党序列５位の蔡奇・政治局常務委員と会談した。両氏は「日中与党交流協議会」の再開で一致。蔡氏は仙台市へのジャイアントパンダ貸与に前向きな考えを示した。
　蔡氏は習近平国家主席の側近。日中与党交流協議会は自民、公明両党と中国共産党の枠組みで、２０１８年１０月が最後となっている。会談で山口氏は習氏宛ての岸田文雄首相の親書を伝達した。

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