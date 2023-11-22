【クアラルンプール時事】マレーシア財務省は２２日、１１月２３日から２９日までの燃料小売価格を発表した。ガソリンオクタン価９７（ＲＯＮ９７）は、１リットル当たり３．４７リンギ（１１１円）で、前週から据え置く。

ガソリンオクタン価９５（ＲＯＮ９５）も同２．０５…