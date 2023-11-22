【クアラルンプール時事】マレーシアの金融最大手マラヤン・バンキング（メイバンク）が２２日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）決算は、純利益が前年同期比１２．３％増の２３億５８０６万リンギ（約７５２億円）だった。運用利益の増加と減損引当金の減少により純利益…