【ジャカルタ＝時事】インドネシア保健省は２１日、天然痘に似た症状が出るウイルス感染症「エムポックス（サル痘）」の国内の累計感染者数が前日比４人増の計５５人に達したと発表した。新たに確認された４人のうち３人はジャカルタ、１人はバンテン州の在住者。また、感染者の…