◇乗ってくる

御嶽海 新入幕の狼雅を圧倒し７勝目。幕内出場７００回の節目を１１場所ぶりの５連勝で飾り、「上半身と下半身がちゃんと連動している。乗ってくる」と納得顔。

◇前に出られている

熱海富士 新入幕の美ノ海に快勝して９勝目。先場所に続き優勝争いに加わり、「勝ってよかった。前に出られている」と充実した表情。

◇攻められた

大栄翔 一山本を土俵にはわせ、勝ち越しまであと１勝。「同級生なので意識した。立ち合いからしっかり攻める相撲ができてよかった」

◇原因がある

貴景勝 ４敗に後退したが、「負けるということは、何か原因があると思う。切り替えてやっていきたい」と淡々。