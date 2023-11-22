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支度部屋　大相撲九州場所

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支度部屋　大相撲九州場所

2023年11月22日19時16分

御嶽海（右）は寄り切りで狼雅を下す＝２２日、福岡国際センター

御嶽海（右）は寄り切りで狼雅を下す＝２２日、福岡国際センター

  • 熱海富士（左）は押し出しで美ノ海を下す＝２２日、福岡国際センター
  • 大栄翔（左）は一山本を引き落としで下す＝２２日、福岡国際センター
  • 貴景勝（右）は琴ノ若に送り出しで敗れる＝２２日、福岡国際センター

　◇乗ってくる
　御嶽海　新入幕の狼雅を圧倒し７勝目。幕内出場７００回の節目を１１場所ぶりの５連勝で飾り、「上半身と下半身がちゃんと連動している。乗ってくる」と納得顔。
　◇前に出られている
　熱海富士　新入幕の美ノ海に快勝して９勝目。先場所に続き優勝争いに加わり、「勝ってよかった。前に出られている」と充実した表情。
　◇攻められた
　大栄翔　一山本を土俵にはわせ、勝ち越しまであと１勝。「同級生なので意識した。立ち合いからしっかり攻める相撲ができてよかった」
　◇原因がある
　貴景勝　４敗に後退したが、「負けるということは、何か原因があると思う。切り替えてやっていきたい」と淡々。

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  • 【写真ニュース】敗れた貴景勝
  • 【写真ニュース】琴ノ若の送り出し
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