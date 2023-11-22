公明、第三国移転「戦闘地避けるべき」
2023年11月22日19時02分
公明党の高木陽介政調会長は２２日の記者会見で、外国企業に特許料を支払い日本で製造する「ライセンス生産」の防衛装備品を巡り、輸出先の国から第三国への移転について「現に戦闘が行われている地域は避けるべきだ」との見解を示した。
公明、第三国移転「戦闘地避けるべき」
2023年11月22日19時02分
公明党の高木陽介政調会長は２２日の記者会見で、外国企業に特許料を支払い日本で製造する「ライセンス生産」の防衛装備品を巡り、輸出先の国から第三国への移転について「現に戦闘が行われている地域は避けるべきだ」との見解を示した。
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