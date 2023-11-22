【クアラルンプール時事】マレーシアのファディラ・ユソフ副首相は２１日、天然素材を使用した「グリーン家具」は「次の１兆ドル（約１４９兆円）産業」への拡大、発展が見込めると述べた。国営ベルナマ通信が伝えた。
同副首相はグリーン家具に関するシンポジウムに出席し、…
「グリーン家具」に商機 証明制度活用―ファディラ副首相
【クアラルンプール時事】マレーシアのファディラ・ユソフ副首相は２１日、天然素材を使用した「グリーン家具」は「次の１兆ドル（約１４９兆円）産業」への拡大、発展が見込めると述べた。国営ベルナマ通信が伝えた。
同副首相はグリーン家具に関するシンポジウムに出席し、…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
タイの「ランドブリッジ」構想、港湾整備で対抗 ローク運輸相・マレーシア(11/22 19:53)
公衆トイレ清潔推進キャンペーン開始 環境庁主導で―シンガポール(11/22 19:50)
ＣＰランド、新ブランドの高級住宅販売 南部ナコンシタマラートで１千万バーツ超―タイ(11/22 19:48)
メイバンク、第３四半期は１２％増益 運用利益増と減損引当金の減少で―マレーシア(11/22 19:36)
ＲＯＮ９７、３．４７リンギで据え置き ２３日からの小売価格―マレーシア(11/22 19:30)
エムポックス感染、５５人に増加 保健省―インドネシア(11/22 19:28)
中国２０省市などで人口がマイナスに ２２年(11/22 19:25)
ＮＩＡ、次世代技術スタートアップ向け新ファンド タイ(11/22 19:15)
動画配信「闘魚」会長を逮捕 賭博場開帳の疑い―成都警察・中国(11/22 19:15)
脱石炭支援のＪＥＴＰ、政府がロードマップ公表 支援規模２１６億ドルに拡大―インドネシア(11/22 18:54)
「グリーン家具」に商機 証明制度活用―ファディラ副首相(11/22 18:54)
２３年の成長率、１．０％ ２４年は３．０％へ上振れも、貿易産業省見通し―シンガポール(11/22 18:53)
エアアジア、来年３月に豪パース線就航 インド線も拡充―マレーシア(11/22 18:49)
航空管制ＳＡＶ、ラオスに新たな子会社 プログラミングサービス提供―タイ(11/22 18:48)
首都圏ＬＲＴ、４編成が運行再開 計１２編成に―インドネシア(11/22 18:25)
デング熱対策「ボルバキア」実施地域拡大へ 全世帯の３５％に―シンガポール(11/22 18:22)
中国の万信達、バタン工業団地で１兆ルピア投資 工場建設など―インドネシア(11/22 18:10)
すべての洋上風力事業から撤退の公算 欧州系オーステッド―ベトナムメディア報道(11/22 17:40)
モバイルマネーの実証サービス、２４年末まで延長 中銀、５月に関連法制で報告―ベトナム(11/22 17:40)
５７００万人がオンラインで買い物 ４３％の若者は毎日アプリ利用―ベトナム(11/22 17:39)
ロート・インドネシア、工場の拡張工事完了 目薬や眼内レンズ増産へ(11/22 17:36)
現代自、覚書３件締結 技術革新や水素推進で、研究機関や企業などと―シンガポール(11/22 17:13)
韓国・現代自、西部に組立工場開所 自動運転車も製造―シンガポール(11/22 17:13)
製造業向け展示会「メタレックス」開幕 ２５００ブランド出展―バンコク(11/22 17:05)
ドンバン第３工業団地計画の決定文書に署名 北部ハナム省―カイ副首相・ベトナム(11/22 16:30)
米企業が強い関心 対外開放アピール―北京でサプライチェーン博覧会(11/22 16:27)
７～９月期ＧＤＰ、１．１％増に上方改定 製造業の底打ち明確に―シンガポール(11/22 16:13)
米エクイニクス、データセンター２カ所に１．４億ドル投資 今後も拡大継続―マレーシア(11/22 15:50)
アグス新国軍司令官が就任 ジョコ大統領の側近―インドネシア(11/22 15:29)
エアアジアＸの「ＰＮ１７」解除申請を承認 マレーシア証取(11/22 15:28)