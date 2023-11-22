【ロンドン時事】２２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下幅が縮小したことなどから円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４９円台前半に下落した。午前９時現在は１４９円２８～３８銭と、前日午後４時比１円５３銭の円安・ドル高。