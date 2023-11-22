大相撲九州場所・幕内勝負結果 （１１日目）
2023年11月22日18時06分
友 風 ―○錦富士 竜 電○― 錦 木
（６―５） （４―７） （８―３） （６―５）
宝富士 ―○剣 翔 豪ノ山○― 隆の勝
（３―８） （６―５） （５―６） （５―６）
佐田海○― 北の若 高 安○― 湘南海
（６―５） （４―７） （７―４） （６―５）
狼 雅 ―○御嶽海 翔 猿○― 宇 良
（３―８） （７―４） （５―６） （４―７）
美ノ海 ―○熱海富 明 生 ―○北勝富
（７―４） （９―２） （３―８） （３―８）
遠 藤○― 東白龍 阿 炎○― 正 代
（３―８） （３―８） （４―７） （５―６）
玉 鷲○― 金峰山 大栄翔○― 一山本
（７―４） （６―５） （７―４） （８―３）
北青鵬○― 王 鵬 貴景勝 ―○琴ノ若
（５―６） （６―５） （７―４） （９―２）
平戸海 ―○翠富士 朝乃山 ―○豊昇龍
（７―４） （８―３） （１(7)３） （８―３）
阿武咲 ―○妙義龍 若元春 ―○霧 島 休場＝照富士
（２―９） （４―７） （４―７） （９―２） 琴恵光
（注）丸数字は休場数です。