友 風 ―○錦富士 竜 電○― 錦 木

（６―５） （４―７） （８―３） （６―５）

宝富士 ―○剣 翔 豪ノ山○― 隆の勝

（３―８） （６―５） （５―６） （５―６）

佐田海○― 北の若 高 安○― 湘南海

（６―５） （４―７） （７―４） （６―５）

狼 雅 ―○御嶽海 翔 猿○― 宇 良

（３―８） （７―４） （５―６） （４―７）

美ノ海 ―○熱海富 明 生 ―○北勝富

（７―４） （９―２） （３―８） （３―８）

遠 藤○― 東白龍 阿 炎○― 正 代

（３―８） （３―８） （４―７） （５―６）

玉 鷲○― 金峰山 大栄翔○― 一山本

（７―４） （６―５） （７―４） （８―３）

北青鵬○― 王 鵬 貴景勝 ―○琴ノ若

（５―６） （６―５） （７―４） （９―２）

平戸海 ―○翠富士 朝乃山 ―○豊昇龍

（７―４） （８―３） （１(7)３） （８―３）

阿武咲 ―○妙義龍 若元春 ―○霧 島 休場＝照富士

（２―９） （４―７） （４―７） （９―２） 琴恵光

（注）丸数字は休場数です。