【ジャカルタ＝時事】ロート・インドネシアは２１日、西ジャワ州バンドンにある目薬と白内障用眼内レンズ工場の拡張工事が完了したことを記念して式典を行った。工事は２０２２年７月から開始し、約１０００万ドル（約１４億９０００万円）を投資したという。
拡張工事により…
ロート・インドネシア、工場の拡張工事完了 目薬や眼内レン…
【ジャカルタ＝時事】ロート・インドネシアは２１日、西ジャワ州バンドンにある目薬と白内障用眼内レンズ工場の拡張工事が完了したことを記念して式典を行った。工事は２０２２年７月から開始し、約１０００万ドル（約１４億９０００万円）を投資したという。
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