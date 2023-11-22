円相場、１４８円９６～９６銭 ２２日午後５時現在
2023年11月22日17時09分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円９６～９６銭と、前日（１４７円５１～５２銭）に比べ１円４５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円９６～９６銭 ２２日午後５時現在
2023年11月22日17時09分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円９６～９６銭と、前日（１４７円５１～５２銭）に比べ１円４５銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
景気判断、１０カ月ぶり下げ 投資・消費で「一部に足踏み」―１１月経済報告(11/22 19:07)
ライドシェア導入へ超党派勉強会 自民・小泉氏「選択肢ある社会を」(11/22 18:46)
補正、２４日採決で大筋合意 衆院予算委(11/22 18:45)
財政監視、独立機関設置を 危機回避へ法案検討―超党派議員(11/22 18:30)
無人運転事業化へ来月検討会 岸田首相、基金見直し指示―デジタル行革(11/22 18:28)
第一三共、シンガポール企業から賠償請求 「裁判で正当性主張」(11/22 18:05)
三菱重工、防衛売上高１兆円に 政府計画拡充で倍増、２６年度にも(11/22 17:58)
円相場、１４８円９６～９６銭 ２２日午後５時現在(11/22 17:09)
路線バス、減便・廃止８割 「運転手不足」で維持困難に―帝国データ(11/22 17:08)
レゾナックＨＤ、シリコンバレーに半導体材料開発センター新設へ(11/22 16:47)
自工会会長、いすゞ片山氏が就任へ 豊田氏の後任、「２４年問題」に対応(11/22 16:43)
三井物産、豪電力・ガス会社の持ち分売却 ２８％、資産入れ替え(11/22 16:40)
１０月のスーパー売上高３．３％増 野菜高騰が押し上げ(11/22 16:38)
東芝、来月２０日上場廃止 総会で承認、７４年の歴史に幕(11/22 16:22)
京阪電鉄、無人駅でＡＩ画像解析 不正乗車調査も(11/22 16:20)
ＬＰガス料金、内訳表示前倒し ２５年度から―経産省(11/22 16:18)
日本生命、万博にバーチャル人生ゲーム 大阪パビリオンに出展(11/22 15:34)
ガソリン、２週連続値上がり １７３円７０銭ー経産省(11/22 15:31)
「説明ない」「見直せていない」 株主ら、東芝に不満の声―臨時株主総会(11/22 15:09)
９７円高の３万３４５１円８３銭 ２２日の平均株価(11/22 15:06)
パナＨＤ、万博パビリオンのロゴデザイン決定(11/22 14:49)
〔新規公開〕早稲田学習研究会、１２月２２～２８日スタンダード上場 学習塾運営(11/22 13:58)
ＪＥＲＡ、水素社会構築で山梨県と連携(11/22 13:18)
岡三証券グループ、２０億円のＳＴ債発行へ 国内で最大規模、来月２０日(11/22 13:04)
損保ジャパン、宇宙ビジネスを支援 衛星開発の相談に対応(11/22 12:53)
百五銀、定期金利引き上げ ５年物０．０７０％に(11/22 12:19)
円相場、１４８円２３～２４銭 ２２日正午現在(11/22 12:10)
愛知銀・中京銀、岐阜大と連携協定を締結 産学の協力強化(11/22 12:09)
２０５円高の３万３５６０円０１銭 ２２日午前の平均株価(11/22 11:39)
サントリーに過大請求 広告制作費で―博報堂(11/22 11:19)
ビジネスワイヤ
PR TIMES