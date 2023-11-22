９７円高の３万３４５１円８３銭 ２２日の平均株価
2023年11月22日15時06分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３４５１円８３銭と前日終値比９７円６９銭高で終わった。出来高は概算で１１億９７００万株。
９７円高の３万３４５１円８３銭 ２２日の平均株価
2023年11月22日15時06分
２２日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３４５１円８３銭と前日終値比９７円６９銭高で終わった。出来高は概算で１１億９７００万株。
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