国会、北朝鮮「衛星」非難決議へ
2023年11月22日15時01分
自民、公明両党の幹事長と国対委員長は２２日、東京都内で会談し、北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げと称して飛翔（ひしょう）体を発射したことを受け、国会で非難決議を行う方針で一致した。野党各党に賛同を呼び掛け、２４日の衆院本会議での採択を目指す。
会談後、公明党の佐藤茂樹国対委員長は記者団に「弾道ミサイル技術を使用しての発射は国連安保理決議違反だ。ましてや予告期間に入る直前の発射は極めて遺憾だ」と語った。
国会、北朝鮮「衛星」非難決議へ
2023年11月22日15時01分
自民、公明両党の幹事長と国対委員長は２２日、東京都内で会談し、北朝鮮が軍事偵察衛星の打ち上げと称して飛翔（ひしょう）体を発射したことを受け、国会で非難決議を行う方針で一致した。野党各党に賛同を呼び掛け、２４日の衆院本会議での採択を目指す。
会談後、公明党の佐藤茂樹国対委員長は記者団に「弾道ミサイル技術を使用しての発射は国連安保理決議違反だ。ましてや予告期間に入る直前の発射は極めて遺憾だ」と語った。
こんな記事も
政治用語
政治
ＤＢＳ犯歴確認「１０年超」 条例違反も対象検討―こども家庭庁(11/22 15:05)
国会、北朝鮮「衛星」非難決議へ(11/22 15:01)
岸田首相「有効な対策検討」 中国ブイ設置―衆院予算委(11/22 14:39)
宗教背景の児童虐待「許さず」 岸田首相(11/22 14:12)
首相動静（１１月２２日）(11/22 13:17)
山口公明代表が訪中 最高指導部と会談模索(11/22 13:07)
岸田首相、万博「さらなる増額認めず」(11/22 12:35)
北朝鮮「衛星」、分析急ぐ 日本政府、技術向上を警戒―米韓と連携(11/22 12:14)
北朝鮮、打ち上げ「成功」 偵察衛星、軌道進入と主張―来年も発射継続(11/22 12:14)
政治資金問題「速やかな説明を」 岸田首相、自民幹事長に指示―衆院予算委(11/22 12:08)
松野官房長官、休戦承認「重要な動き」(11/22 11:59)
五輪機密費発言、火種に 野党、馳氏の参考人要求(11/22 07:11)
派閥資金疑惑に立民照準 自民、問題拡大に危機感(11/22 07:10)
フーシ派のテロ組織再指定検討 米高官、日本郵船の船拿捕で(11/22 06:43)
米、北朝鮮を強く非難 「衛星」発射で、日韓防衛を強調(11/22 03:44)
飛翔体、複数に分離 防衛省(11/22 01:40)
北朝鮮が「衛星」発射 沖縄上空通過、被害なし―予告期間前、軌道投入確認されず(11/22 01:37)
首相動静（１１月２１日）(11/22 01:33)
要人のキーウ訪問相次ぐ 厳冬期控え支援調整―ウクライナ(11/22 00:12)
北朝鮮が「衛星」発射と韓国軍 Ｊアラート発出(11/21 23:08)
北朝鮮が弾道ミサイル発射か(11/21 22:54)
立民、「共産と演説」で候補注意(11/21 21:28)
立民、衆院選に２人擁立(11/21 21:04)
救済法案、自公国ＶＳ立維 財産保全の合憲性で対立―旧統一教会(11/21 20:32)
参院選挙制度、通常国会で結論 改革協(11/21 20:25)
広報協議会、衆参各１０人 国民投票で規定案―衆院憲法審(11/21 19:55)
派閥資金疑惑「説明責任を」 岸田首相、裏金処理否定―児童手当で要件見直し・衆院予算委(11/21 19:54)
岸田首相、来春訪米で調整 国賓待遇、議会で演説も(11/21 19:22)
山口公明代表、２２日訪中 首相親書携え、対話後押し(11/21 18:43)
連合推薦の現職、対抗馬立てず 玉木氏(11/21 17:38)