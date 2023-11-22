パナＨＤ、万博パビリオンのロゴデザイン決定
2023年11月22日14時49分
パナソニックホールディングスは２２日、２０２５年大阪・関西万博に出展するグループパビリオン「ノモの国」に用いるロゴデザインを発表した。平面の図形を立体的に変化させたデザインで、「こころ」の躍動感を表現したという。万博開幕に合わせパビリオンと関連したオンラインコンテンツの配信も開始する予定だという。
パナＨＤ、万博パビリオンのロゴデザイン決定
2023年11月22日14時49分
パナソニックホールディングスは２２日、２０２５年大阪・関西万博に出展するグループパビリオン「ノモの国」に用いるロゴデザインを発表した。平面の図形を立体的に変化させたデザインで、「こころ」の躍動感を表現したという。万博開幕に合わせパビリオンと関連したオンラインコンテンツの配信も開始する予定だという。
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