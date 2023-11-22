損保ジャパン、宇宙ビジネスを支援 衛星開発の相談に対応
2023年11月22日12時53分
損害保険ジャパンは２２日、ＳＯＭＰＯリスクマネジメントと連携し、宇宙ビジネスを支援すると発表した。小型人工衛星の開発に伴う技術的な相談に専門エンジニアが対応する。
損保ジャパン、宇宙ビジネスを支援 衛星開発の相談に対応
2023年11月22日12時53分
損害保険ジャパンは２２日、ＳＯＭＰＯリスクマネジメントと連携し、宇宙ビジネスを支援すると発表した。小型人工衛星の開発に伴う技術的な相談に専門エンジニアが対応する。
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