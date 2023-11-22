午後に南北軍事合意を一部停止 韓国
2023年11月22日11時22分
【ソウル時事】韓国国防省は２２日、北朝鮮の「軍事偵察衛星」打ち上げを受け、午後３時（日本時間同）に南北軍事合意の効力を一部停止すると発表した。
午後に南北軍事合意を一部停止 韓国
2023年11月22日11時22分
【ソウル時事】韓国国防省は２２日、北朝鮮の「軍事偵察衛星」打ち上げを受け、午後３時（日本時間同）に南北軍事合意の効力を一部停止すると発表した。
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