【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル百貨店グループの不動産会社セントラル・パタナ（ＣＰＮ）傘下で、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を運用するＣＰＮリートマネジメントのパタミカ最高経営責任者（ＣＥＯ）は２１日、ＲＥＩＴ「ＣＰＮＲＥＩＴ」拡大の一環として、投資額２…