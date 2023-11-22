【上海時事】米ナスダック市場に上場する中国動画配信アプリ運営大手「闘魚」（湖北省武漢市）は２１日、同社の陳少傑会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が四川省成都市の警察当局に今月１６日ごろに拘束されたと明らかにした。中国ネットメディアの澎湃新聞などが２２日伝えた。
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動画配信アプリ「闘魚」会長の身柄拘束 今月上旬から音信不…
【上海時事】米ナスダック市場に上場する中国動画配信アプリ運営大手「闘魚」（湖北省武漢市）は２１日、同社の陳少傑会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が四川省成都市の警察当局に今月１６日ごろに拘束されたと明らかにした。中国ネットメディアの澎湃新聞などが２２日伝えた。
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