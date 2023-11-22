【シンガポール時事】シンガポール政府系複合企業ケッペル・コープは２０日、脱炭素化技術の実地検証をシンガポール国立大学（ＮＵＳ）のキャンパスで実施すると発表した。商業的に実現可能な気候関連技術や持続可能性関連の革新技術を試験し、拡大を図る。
昨年４月にケッペ…
ケッペル、脱炭素化技術を実地検証 国立大と連携―シンガポ…
【シンガポール時事】シンガポール政府系複合企業ケッペル・コープは２０日、脱炭素化技術の実地検証をシンガポール国立大学（ＮＵＳ）のキャンパスで実施すると発表した。商業的に実現可能な気候関連技術や持続可能性関連の革新技術を試験し、拡大を図る。
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