ＮＹ円、１４８円台前半
2023年11月22日07時56分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の発表を手掛かりに円相場は１ドル＝１４８円台前半で推移した。午後５時現在は１４８円３４～４４銭と、前日同時刻と変わらず。
対ユーロは同時刻現在、１ユーロ＝１６１円８８～９８銭と、４４銭の円高・ユーロ安。
ＮＹ円、１４８円台前半
2023年11月22日07時56分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の発表を手掛かりに円相場は１ドル＝１４８円台前半で推移した。午後５時現在は１４８円３４～４４銭と、前日同時刻と変わらず。
対ユーロは同時刻現在、１ユーロ＝１６１円８８～９８銭と、４４銭の円高・ユーロ安。
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