【１面トップ】

〔朝日〕北朝鮮が「軍事衛星」発射 予告海域に一部落下

〔毎日〕イスラエル 別の病院攻撃 ガザ １２人死亡、７００人孤立

〔読売〕北ミサイル発射 「人工衛星」 沖縄付近通過 予告期間直前に 軌道投入確認されず

〔日経〕労災多発 先端技術で防ぐ ＪＦＥや三井化学 リスク検知 熟練労働者不足 補う

〔産経〕北、ミサイル発射 沖縄にＪアラート 太平洋へ通過

〔東京〕１日１４時間 配達過酷 フリーランス 残業代なし／休めば収入途絶〔配達の現場から どう守る 仕事 暮らし（上）〕

【他の１面独自記事】

◆ガザ統治議論「即時停戦が条件」「米・イスラエルだけで決めるな」 パレスチナ自治政府 副首相が単独会見（朝日）

【共通ニュース】

◆ライセンス生産 装備 第三国輸出容認へ 米国経由 「戦闘地域」除く

◆雇用保険「週１０時間」に拡大 政府検討 ５００万人 加入対象に

◆立維、救済法案を共同提出 旧統一教会の財産保全が柱

◆社員９割 移籍かけ復帰要求 米オープンＡＩ アルトマン氏解任、混乱

◆老いるマンション・団地 要件緩和で建て替え促す 法制審が素案、来年法改正へ 費用抑制の仕組み必要に

◆熊本に第３工場 検討 ＴＳＭＣ 最先端品製造も 米報道（続）