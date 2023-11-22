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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月22日07時05分

【１面トップ】
〔朝日〕北朝鮮が「軍事衛星」発射　予告海域に一部落下
〔毎日〕イスラエル　別の病院攻撃　ガザ　１２人死亡、７００人孤立
〔読売〕北ミサイル発射　「人工衛星」　沖縄付近通過　予告期間直前に　軌道投入確認されず
〔日経〕労災多発　先端技術で防ぐ　ＪＦＥや三井化学　リスク検知　熟練労働者不足　補う
〔産経〕北、ミサイル発射　沖縄にＪアラート　太平洋へ通過
〔東京〕１日１４時間　配達過酷　フリーランス　残業代なし／休めば収入途絶〔配達の現場から　どう守る　仕事　暮らし（上）〕
【他の１面独自記事】
◆ガザ統治議論「即時停戦が条件」「米・イスラエルだけで決めるな」　パレスチナ自治政府　副首相が単独会見（朝日）
【共通ニュース】
◆ライセンス生産　装備　第三国輸出容認へ　米国経由　「戦闘地域」除く
◆雇用保険「週１０時間」に拡大　政府検討　５００万人　加入対象に
◆立維、救済法案を共同提出　旧統一教会の財産保全が柱
◆社員９割　移籍かけ復帰要求　米オープンＡＩ　アルトマン氏解任、混乱
◆老いるマンション・団地　要件緩和で建て替え促す　法制審が素案、来年法改正へ　費用抑制の仕組み必要に
◆熊本に第３工場　検討　ＴＳＭＣ　最先端品製造も　米報道（続）

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