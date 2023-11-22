南北軍事合意、一部停止へ 韓国
2023年11月22日04時30分
【ソウル時事】韓国政府は２２日、北朝鮮の「衛星」発射を受け、南北軍事合意の一部効力停止の方針を発表した。
南北軍事合意、一部停止へ 韓国
2023年11月22日04時30分
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