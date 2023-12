コロラド州デンバー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 高度な技術を駆使した高精度な電力変換、測定、制御のソリューションを設計製造する世界的企業、Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS)が、小型フォームファクタながらも最適化されたアプリケーションの要求仕様に合わせた固有の電力変換を実現します。、従来のソリューションよりも電力密度を最大4倍に引き上げた、カスタム構成可能な新型の電源を発表しました。

Next-generation NeoPower™ product for multi-output industrial and medical power supplies combines best-in-class power density of 18 W/in3 with extensive digital communication options (Photo: Business Wire)