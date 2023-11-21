北朝鮮が「衛星」発射と韓国軍 Ｊアラート発出
2023年11月21日23時08分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮が２１日、南方向に「軍事偵察衛星」を発射した。日本の防衛省も北朝鮮から弾道ミサイルのようなものが発射されたと発表した。日本の消防庁は、沖縄県を対象に避難を求めるＪアラートを発出した。
北朝鮮が「衛星」発射と韓国軍 Ｊアラート発出
2023年11月21日23時08分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮が２１日、南方向に「軍事偵察衛星」を発射した。日本の防衛省も北朝鮮から弾道ミサイルのようなものが発射されたと発表した。日本の消防庁は、沖縄県を対象に避難を求めるＪアラートを発出した。
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