北朝鮮が弾道ミサイル発射か
2023年11月21日22時54分
防衛省によると、２１日、北朝鮮から弾道ミサイルのようなものが発射された。
北朝鮮が弾道ミサイル発射か
2023年11月21日22時54分
防衛省によると、２１日、北朝鮮から弾道ミサイルのようなものが発射された。
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