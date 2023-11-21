【クアラルンプール時事】在マレーシア日本大使館は２１日、来年２月２０日に開催予定の天皇誕生日祝賀レセプションの際に、自社製品・活動の広報を希望する企業の公募を開始した。出展費用は無料だが、展示の材料費や人件費などは企業側が負担する。

募集は１２月８日が締め…