【ジャカルタ＝時事】インドネシア国会は２１日の本会議で、ジョコ大統領が次期国軍司令官候補に推薦していたアグス・スビヤント陸軍参謀長（５６）の起用を正式に承認した。アグス氏は国会第１委員会（国防・外交・情報担当）が１３日に行った適性検査で合格となっていた。国軍…
次期国軍司令官のアグス氏、国会が正式承認 ２２日就任―イ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア国会は２１日の本会議で、ジョコ大統領が次期国軍司令官候補に推薦していたアグス・スビヤント陸軍参謀長（５６）の起用を正式に承認した。アグス氏は国会第１委員会（国防・外交・情報担当）が１３日に行った適性検査で合格となっていた。国軍…
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