【ジャカルタ＝時事】インドネシアの各州で２１日、２０２４年の州最低賃金が相次ぎ発表された。ジャカルタ特別州は前年比３．３８％増の月額５０６万７３８１ルピア（約４万８２００円）。上昇率は一部の州を除き前年比１～４％台と、全体的に２３年よりも低めとなった。一方、…