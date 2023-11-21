【ロンドン時事】２１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は米長期金利動向を眺めながらの値動きとなり、１ドル＝１４７円台後半で推移した。正午現在は１４７円６７～７７銭と、前日午後４時比６４銭の円高・ドル安。