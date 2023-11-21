西武、２位上田と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月21日20時48分
【西武】２位指名の上田大河投手（大商大）と契約金７０００万円、年俸１２５０万円で入団合意した。これで指名した全１３選手（うち育成６人）の入団が決まった。（金額は推定）
西武、２位上田と入団合意 プロ野球・入団交渉
2023年11月21日20時48分
【西武】２位指名の上田大河投手（大商大）と契約金７０００万円、年俸１２５０万円で入団合意した。これで指名した全１３選手（うち育成６人）の入団が決まった。（金額は推定）
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