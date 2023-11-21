【ジャカルタ＝時事】インドネシア中央銀行が２１日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）の国際収支統計によると、経常収支は対ＧＤＰ（国内総生産）比０．２％に相当する８億６０００万ドル（約１２７０億円）の赤字だった。赤字は２期連続。ただし、赤字幅は第２四半期の…
経常収支、第３四半期も赤字 ＧＤＰ比０．２％―インドネシ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア中央銀行が２１日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）の国際収支統計によると、経常収支は対ＧＤＰ（国内総生産）比０．２％に相当する８億６０００万ドル（約１２７０億円）の赤字だった。赤字は２期連続。ただし、赤字幅は第２四半期の…
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