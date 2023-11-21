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広報協議会、衆参各１０人　国民投票で規定案―衆院憲法審

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広報協議会、衆参各１０人　国民投票で規定案―衆院憲法審

2023年11月21日19時55分

衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む森英介会長（右から５人目）ら＝２１日午前、国会内

衆院憲法審査会の幹事懇談会に臨む森英介会長（右から５人目）ら＝２１日午前、国会内

　衆院憲法審査会は２１日、幹事懇談会を開き、憲法改正の発議後に国会に設ける「国民投票広報協議会」の規定案を、衆院法制局が提示した。衆参両院議員各１０人で構成。国民投票を行う際の公報作成や、投票所に掲示する改正案の要旨策定、新聞広告の掲載手続きなどを担う。
　同審査会の与野党筆頭幹事はこの後、同協議会について３０日に討議することで合意した。

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