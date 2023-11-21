【シンガポール時事】マレーシアの金融最大手マラヤン・バンキング（メイバンク）は２０日、イスラム法に準拠した総合的な資産管理事業を手掛ける地域拠点をシンガポールに開設した。こうしたイスラム法に基づく資産管理を手掛ける金融機関はシンガポールでは初めてだという。
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メイバンク、地域拠点開設 イスラム法準拠の資産管理事業展…
【シンガポール時事】マレーシアの金融最大手マラヤン・バンキング（メイバンク）は２０日、イスラム法に準拠した総合的な資産管理事業を手掛ける地域拠点をシンガポールに開設した。こうしたイスラム法に基づく資産管理を手掛ける金融機関はシンガポールでは初めてだという。
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