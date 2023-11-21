大相撲九州場所・幕内勝負結果 （１０日目）
2023年11月21日18時25分
武将山 ―○狼 雅 熱海富○― 湘南海 阿 炎 ―○貴景勝
（６―４） （３―７） （８―２） （６―４） （３―７） （７―３）
北の若 ―○王 鵬 隆の勝○― 妙義龍
（４―６） （６―４） （５―５） （３―７）
東白龍○― 佐田海 翠富士○― 高 安
（３―７） （５―５） （７―３） （６―４）
平戸海○― 一山本 翔 猿○― 阿武咲
（７―３） （８―２） （４―６） （２―８）
玉 鷲 ―○竜 電 明 生○― 正 代
（６―４） （７―３） （３―７） （５―５）
琴恵光 ―○錦富士 北勝富 ―○宇 良
（２―８） （３―７） （２―８） （４―６）
御嶽海○― 美ノ海 豪ノ山 ―○琴ノ若
（６―４） （７―３） （４―６） （８―２）
友 風○― 遠 藤 朝乃山 ―○大栄翔
（６―４） （２―８） （１(7)２） （６―４）
剣 翔○― 北青鵬 豊昇龍○― 若元春
（５―５） （４―６） （７―３） （４―６）
金峰山○― 宝富士 霧 島○― 錦 木
（６―４） （３―７） （８―２） （６―４） 休場＝照富士
（注）丸数字は休場数です。