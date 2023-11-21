武将山 ―○狼 雅 熱海富○― 湘南海 阿 炎 ―○貴景勝

（６―４） （３―７） （８―２） （６―４） （３―７） （７―３）

北の若 ―○王 鵬 隆の勝○― 妙義龍

（４―６） （６―４） （５―５） （３―７）

東白龍○― 佐田海 翠富士○― 高 安

（３―７） （５―５） （７―３） （６―４）

平戸海○― 一山本 翔 猿○― 阿武咲

（７―３） （８―２） （４―６） （２―８）

玉 鷲 ―○竜 電 明 生○― 正 代

（６―４） （７―３） （３―７） （５―５）

琴恵光 ―○錦富士 北勝富 ―○宇 良

（２―８） （３―７） （２―８） （４―６）

御嶽海○― 美ノ海 豪ノ山 ―○琴ノ若

（６―４） （７―３） （４―６） （８―２）

友 風○― 遠 藤 朝乃山 ―○大栄翔

（６―４） （２―８） （１(7)２） （６―４）

剣 翔○― 北青鵬 豊昇龍○― 若元春

（５―５） （４―６） （７―３） （４―６）

金峰山○― 宝富士 霧 島○― 錦 木

（６―４） （３―７） （８―２） （６―４） 休場＝照富士

（注）丸数字は休場数です。