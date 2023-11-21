阪急電鉄、座席指定サービス 京都線で２４年夏から
2023年11月21日18時19分
阪急電鉄は２１日、初の座席指定サービス「ＰＲｉＶＡＣＥ（プライベース）」を京都線の大阪梅田―京都河原町間で始めると発表した。定員数を同系車両の約３分の１に制限した特別車両を投入。プライベート空間の確保や着席して移動したいというニーズに応える。来年の夏頃から導入する。
阪急電鉄、座席指定サービス 京都線で２４年夏から
2023年11月21日18時19分
阪急電鉄は２１日、初の座席指定サービス「ＰＲｉＶＡＣＥ（プライベース）」を京都線の大阪梅田―京都河原町間で始めると発表した。定員数を同系車両の約３分の１に制限した特別車両を投入。プライベート空間の確保や着席して移動したいというニーズに応える。来年の夏頃から導入する。
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