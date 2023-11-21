【ロンドン時事】２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げが終了するとの見方から円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４７円４１～５１銭と、前日午後４時比９０銭の円高・ドル安。