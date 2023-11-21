【ジャカルタ＝時事】インドネシア国営電力ＰＬＮは２０日、全国で新たにグリーン水素工場２０カ所の稼働を開始したと発表した。同社は１０月、北ジャカルタ市のムアラカラン・ガス火力発電所で国内初のグリーン水素工場を稼働させており、今回の稼働で工場数は東南アジア最多の…