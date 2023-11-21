円相場、１４７円５１～５２銭 ２１日午後５時現在
2023年11月21日17時19分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円５１～５２銭と、前日（１４８円９０～９１銭）に比べ１円３９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４７円５１～５２銭 ２１日午後５時現在
2023年11月21日17時19分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円５１～５２銭と、前日（１４８円９０～９１銭）に比べ１円３９銭の円高・ドル安となった。
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