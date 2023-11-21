日本野球機構は２１日、今季の表彰審判員を発表し、最優秀審判員に秋村謙宏氏（５７）が選ばれた。

審判員奨励賞は山口義治氏（４３）、ファーム優秀審判員賞は森口寿樹氏（２８）が受賞。ファインジャッジ賞は山口氏の他、原信一朗（４４）、福家英登（４３）、山路哲生（４４）の各氏に決まった。